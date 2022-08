Motorista, sem CNH, bate em veículo estacionado na Assis Brasil

Share on Email

O motorista de um Ford Ka bateu em uma Volkswagen Saveiro Robust, estacionada, na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta, em Alegrete.

Conforme informações dos policiais, o condutor do Ka trafegava sentido centro na Avenida e teria perdido o controle do carro, colidindo na lateral do Saveiro.

Com o impacto, ambos veículos tiveram avarias de grande monta. Uma testemunha disse ao PAT que o motorista do Ka teria tentado fugir, já o homem que dirigia o carro, negou. Ele ressaltou que apenas saiu do local.