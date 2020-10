APAC- uma alternativa de recuperação do apenado com menos gastos aos cofres público

Os juiz da Vara de Execuções Criminais de Alegrete, Rafael Echevarria Borba e a Promotora de Justiça Daniela Fistarol, promoveram, no dia 27, uma audiência pública para apresentar à comunidade de Alegrete e região a metodologia APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados).

No evento, o procurador de justiça, Gilmar Bortolotto, destacou as vantagens do método de execução de pena criado em São Paulo na década de 70 e amplamente difundido em Minas Gerais. A metodologia é focada na valorização do ser humano e na sua capacidade de recuperação, com custo bem menor para os cofres públicos e significativa redução dos níveis de reincidência. Bortolotto ressaltou, no entanto, que a criação de uma APAC depende da mobilização e da participação da comunidade, já que a maior parte do trabalho é realizado por voluntários. E esclareceu, ainda, que As APACs complementam. É importante não sermos preconceituosos e olharmos como elas funcionam. O que posso fazer é testemunhar que se trata de uma boa prática e que vale a pena tentar. A modificação dos resultados depende de coragem para inovar”.

O juiz-corregedor do Tribunal de Justiça do Estado, Alexandre Pacheco, afirmou que o poder judiciário é absolutamente à favor da implantação da APAC, ratificando a fala exposta por Bortolotto. Ainda, ressaltou que a corregedoria do TJRS está à disposição no que for preciso para a concretização desse projeto.

Também compuseram a mesa oficial dos trabalhos, o Subprocurador-Geral de Justiça Marcelo Dorneles, o Secretário de Administração Penitenciária César Luis de Araújo Faccioli, o prefeito municipal de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, o defensor público corregedor, Antônio Augusto Korsack Filho e o presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete, Moisés Fontoura.

Com informações e fotos da Promotoria de Justiça