APAE realiza atividades de conscientização no Dia Mundial do Autismo

Há pouco mais de cinco anos começaram, com mais efetividade, os diagnósticos de TEA em Alegrete. As dificuldades para quem tem filhos com a síndrome é fazer o dignóstico, visto que não tem neuropediatra na cidade. Depois dessa avaliação, com diagnóstico preciso em crianças, jovens ou adultos, eles podem ser atendidos na APAE. E, por Lei, frequentar escolas regulares com a presença de monitores.

Apae realiza 1ª Caminhada pela Conscientização do Autismo em Alegrete (2023)

Esta semana, a APAE, como de costume nos dias que antecede ao Dia Mundial de Conscientização sobre autismo ( 2 de abril), realiza atividades com alunos e as famílias. E no próximo dia 2 de abril, esta programada uma Caminhada Azul com estudantes da Escola Paul Harris, familiares e professores. Com o tema deste ano “Valorize as capacidades e respeite os limites, o ato sai em frente à Prefeitura e vai até a esquina do Banrisul. O objetivo, segundo Ana Cristina Nunes da Costa, é conscientizar a comunidade sobre o Autismo, para que quem tiver TEA tenha espaço em todos os serviços e seja respeitado.

A Escola Paul Harris atende 266 alunos, por meio de uma equipe multidisciplinar que, também, dá apoio às familias dos usuários.

Foto arquivo