Neiton Perufo, multicampeão em declamação no RS, é o vencedor do Rodeio da Vacaria

Neiton nasceu em 1986 em Alegrete e cresceu em um ambiente tradicionalista, onde a dança e a cultura nativista eram valorizadas e cultivadas. Desde criança, ele observava com admiração os amigos e os primos dançarem, sentindo uma vontade de participar também. A decisão de se envolver na cultura gaúcha foi uma das melhores que tomou em sua vida, proporcionando-lhe um ambiente saudável e a oportunidade de fazer grandes amizades que perduram até hoje.

Lojista começa a realizar o sonho de Matteus do BBB: oferecer um pouco de conforto à sua família

Sua trajetória na cultura iniciou com a dança no Grupo Nativista em 1997, aos onze anos. Dois anos depois, ele decidiu expandir seus horizontes e arriscou uns passos de chula, mas logo descobriu que sua verdadeira paixão era a poesia. Participando de oficinas de declamação, orientadas por figuras como Marina Hentschel, Débora Cardoso e Daniele Almirão, o alegretense desenvolveu um gosto pela arte de interpretar, competindo em rodeios de declamação em várias cidades da região. No ano de 2006, ao ser aprovado em um concurso público, mudou-se para a cidade de Bento Gonçalves, onde filiou-se ao CTG Laço Velho, entidade à qual representa até hoje. Sua determinação e talento o levaram a conquistar o ENART no ano de 2008, um marco significativo para um declamador, fazendo com que novas oportunidades surgissem, como por exemplo, receber poemas inéditos para interpretar em grandes festivais de poesia do estado.

O difícil adeus ao pequeno Nicolas

O apoio, a influência e a orientação de nomes como “Nego” Wilson Araújo, também alegretense e oriundo do rincão do 28, foram fundamentais em sua jornada, proporcionando-lhe não apenas um aprimoramento artístico, mas também uma ligação emocional com a arte de declamar. A conquista do ENART não apenas marcou como um divisor de águas nesse caminho, mas também solidificou seu compromisso com a preservação e promoção da cultura gaúcha por meio da declamação. Ele lembra dos poetas Alegretenses Moacir D’Avila Severo e Maximiliano Alves de Moraes, que lhe permitiram interpretar seus versos nos primeiros festivais em que participou.

Casal de Alegrete cruza nove estados em uma jornada de 4500 km para levar seus gatos e cachorros

Com dedicação e seriedade, ele se empenhou muito nas oportunidades que surgiam, obtendo posteriormente o reconhecimento de grandes poetas do estado, que passaram a convidá-lo também a participar de diversos festivais de poesia pelo “Rio Grande afora”. Em sua trajetória, somam-se mais de 80 premiações em rodeios estaduais, nacionais e internacionais, tendo também circulado em renomados palcos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e obtendo sucesso em vários deles como: 18º e 24º Sesmaria da Poesia de Osório, 3º Querência da Poesia Xucra de Caxias do Sul/RS, 14º e 16º Pealo da Poesia Gaúcha de Alegrete/RS, 4º Tertúlia Maçônica Porto Alegre/RS, 15º e 16º Bivaque da poesia gaúcha de Campo Bom/RS, 2º e 3º Celeiro da poesia de Abdon Batista/SC, 5º, 7º e 8º Esteio da Poesia Gaúcha de Esteio/RS, Festival de poesia inédita do rodeio internacional de Vacaria 2018 e 2024. Também foi agraciado com o prêmio Vitor Mateus Teixeira pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul como declamador do ano de 2016.

Matteus revela, no BBB, as dificuldades financeiras da família e a simplicidade da casa onde mora

No ano de 2017, recebeu o troféu Antônio Augusto Ferreira como melhor declamador, promoção do blog Léo Ribeiro, também no ano de 2017 recebeu o troféu destaques dos festivais, como melhor declamador, e também conquistou o maior número de premiações, em 2018 e 2019, promoção Jairo Reis nos festivais. Um momento memorável em sua trajetória de festivais foi no 16º Bivaque da Poesia em Campo Bom, onde interpretou o poema “Linha Mariano Pinto”, um tema sugerido ao poeta Maximiliano Alves de Moraes, o qual retrata um ônibus de campanha que circula da cidade de Alegrete até o distrito do Mariano Pinto, essa interpretação teve uma repercussão muito grande, por retratar imagens do cotidiano vivido dentro deste coletivo que liga a cidade até o interior, esse registro rendeu a premiação de melhor intérprete e é um dos seus registros mais visualizados no YouTube.

Neiton realiza correções, seminários, palestras e participa de painéis em diversos Estados. Por intermédio dessas atividades, busca contribuir auxiliando aqueles que necessitam de orientação, assim como precisou quando iniciou. Há um bom tempo ele executa alguns projetos voltados aos declamadores, e à medida que orienta, também aprende muito, fazendo nessa trajetória grandes amizades.

Matteus assume postura firme e autêntica no “sincerão” do BBB

Em 2021, por meio do Fundo Municipal da Cultura da cidade de Bento Gonçalves, lançou seu primeiro trabalho intitulado UniVERSOS – Poemas do Sul, onde foram registrados 22 poemas de escritores do Rio Grande do Sul, gravados em áudio e vídeo e disponibilizados por meio das redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube. A ideia era fugir um pouco da linha regional da poesia gaúcha, desafiando os poetas locais a escreverem em uma linha mais aberta, resultando em um trabalho diferenciado e maravilhoso. Em 2020, escreveu um projeto para participar do 7º Festival de Poesia de Lisboa, em Portugal.

Embora não tenha sido possível devido à pandemia, em 2022, o projeto foi autorizado e, desta forma, pode participar do evento em Lisboa, levando poemas do projeto “UniVERSOS – Poemas do Sul”. Este ano, irá executar um novo projeto chamado “UniVERSOS – Nossa Essência”. Onde serão gravados em áudio treze poemas regionais de poetas gaúchos, com o objetivo de proporcionar um maior espaço para a poesia gaúcha nos meios de comunicação. Residindo em Bento Gonçalves, ele tem um grande orgulho de representar Alegrete nos eventos em que participa. Mantém consigo as raízes e a cultura do lugar onde cresceu e viveu, o que lhe traz muita alegria e satisfação.

Mimi, um altruísta na sua essência, morreu aos 44 anos

É importante para ele levar essa essência e simplicidade aonde quer que vá, especialmente quando recita poesias, o que afirma ser uma conexão com algo maior. Em Alegrete, ainda mantém grandes amizades, grandes amigos, poetas, músicos e cantores. Tem um grupo que se reúne todos os anos chamado Cocho de Sal, que realiza um evento para convidados com muita música e poesia, e sempre que possível, acaba participando para “beber” desta fonte cultural que Alegrete possui.

Além disso, Neiton participa do Rodeio de Vacaria desde 2010 e após várias tentativas, finalmente conquistou o título, com um poema que homenageia a figura do avô. Foi um momento de grande emoção, compartilhado com amigos e representando um grande orgulho para ele. No Festival de Poesias Inéditas de Vacaria, evento ocorrido em paralelo ao rodeio, teve a oportunidade de interpretar o poema “Respeito” de Rodrigo Canani Medeiros acompanhado do violão de Jean Carlo Godoy, o tema retrata um fato verídico que ocorreu há muitos anos na cidade de Bom Jesus, e fala sobre uma desavença, que resultou em uma fatalidade decorrente de um mal-entendido, onde por orgulho dois amigos acabaram se assassinando.

Por meio da sua sensibilidade e intensa interpretação, conquistou o título de melhor declamador do evento. Já na competição de declamação peão adulto do Rodeio Internacional de Vacaria, apresentou na classificatória o poema “Sonetos de uma morte pérfida” de Maximiliano de Moraes e na grande final o poema “Regalo para os Recaos da Alma” de José Carlos Pereira, poema este que narra o encontro entre avô e neto, onde o neto pede um cavalo para o avô, que era apenas um alambrador da estância. E após a morte do avô e do cavalo, quando o neto já está adulto, o avô vem em alma entregar o cavalo a ele, pois nesse momento ninguém mais era dono do cavalo.

Matteus desperta curiosidade ao ser indagado sobre sonho com colega de confinamento

Foi uma satisfação muito grande interpretar esse poema na final, dedicando-o ao seu avô, e recebendo o prêmio. “Devo muito a Deus, à minha família, aos amigos, declamadores, poetas, músicos, e às pessoas que admiram a arte no Rio Grande do Sul e fora dele” – comentou. “Foi muito valioso, fiquei satisfeito e emocionado durante esses dias de Rodeio em Vacaria, poder conviver e encontrar grandes amigos, outros tantos participantes que estão ao meu lado nesta caminhada. Agora, vou seguir tocando, fazendo meus projetos, participando dos Festivais de Poesia, contribuindo para a cultura e a arte gaúcha” – conclui. Quem desejar acompanhar seu trabalho pode fazê-lo por meio das redes sociais e da página do projeto “UniVERSOS – Poemas do Sul” no Instagram, Facebook e YouTube.