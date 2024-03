Contação de história – a forma lúdica de estímulo no aprendizado de crianças

A contação de histórias é uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos e um poderoso estímulo à imaginação. Por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças, se destaca como uma importante aliada da educação infantil.

Todas as escolas de educação infantil de Alegrete realizam esta pratica com seus pequenos alunos e, dificilmente, alguém não será envolvido com uma boa história infantil. Os contadores de histórias se fantasiam ou usam adereços que lembram o que vai ser relato às crianças. E isso deixa as sessões ainda mais interessantes.

EMEI-Ibirapuitã

Nesta semana, que antecede a Páscoa as EMEIs realizaram várias atividades relativas a esta data e na EMEI Ibirapuitã uma das atividades foi a contação de história. Sentados no chão eles ouviram o que as professoras liam de uma forma, bem diferente do usual, podendo inclusive usar de mudança de voz e dramatização para envolver as crianças

A contação de histórias é uma das maneiras mais antigas de difusão de valores tidos como necessários para o estabelecimento de uma convivência harmoniosa entre os humanos. Assim, mais do que uma ação educativa prazerosa, ela proporciona aos pequenos uma compreensão alargada do mundo, bem como a construção das identidades culturais via memória oral.