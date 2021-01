Gui Mendes lança música nova no Youtube com ampla acessibilidade para surdos

Compartilhe















O músico alegretense Gui Mendes lançou sua mais nova música de trabalho nesta quinta-feira (21), pontualmente às 11hs. Confira no link a nova música de Gui Mendes:

A nova música de trabalho “Vai Passar” foi lançada no canal do artista no YouTube (https://youtube.com/c/GuiMendesm%C3%BAsica), com um lyric vídeo e nas plataformas digitais o áudio no: Spotify, Deezer, ITunes e Amazon.

A nova canção do alegretense “Vai Passar” foi produzida em parceria com o Studio Boreal, do produtor musical alegretense, Bruno Picolli. Já as imagens captadas para o Lyric vídeo foram feitas pelo vídeomaker alegretense, Alisson Machado.

As animações do lyric vídeo ficaram por conta do editor e produtor cinematográfico carioca, Gustavo Helt, da produtora Filmedição. O áudio em estúdio também teve a participação do baixista porto-alegrense Pedro Jr.

A música foi criada na pandemia e mesmo diante de tudo que o mundo está vivendo, o artista destaca a importância de sempre manter o pensamento positivo, boas energias, transmitindo através da música a mensagem que tudo vai passar e logo todos vão retornar à rotina de vida novamente.

“Encontrar amigos, abraçar as pessoas que amamos, seguir sonhando, acreditando, agradecendo por todos os dias de nossa vida”, assevera Gui.

O trabalho mostra o quanto a pandemia e o isolamento social fizeram o músico alegretense refletir. Ele entrou de cabeça nos estudos, projetos e cada vez mais buscou aprender com a música para levar a mensagem às pessoas, da forma mais positiva possível.

O lyric vídeo também conta com a participação especial da tradutora e intérprete da língua de sinais, Josie dos Santos Pilar. “Vai Passar” será lançada neste 21 de Janeiro e terá a acessibilidade com áudio, imagem, letra e libras para deficientes auditivos.

“Cuide de você e quem você ama, que em breve estaremos nos shows e palcos cantando juntos”, comenta.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução