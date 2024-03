APAE reverencia o Dia da Mulher e clama por um mundo mais justo e inclusivo

O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), para a Escola Especial Paul Harris / APAE Alegrete, é uma ocasião para reconhecer as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo da história.

Para a presidente da instituição Maura Sanchotene, o assunto vai além de ser uma oportunidade para destacar a importância da igualdade de gênero e continuar a luta por direitos e oportunidades equitativas para todas as mulheres.

“É um dia para homenagear as mulheres em todas as esferas da vida e refletir sobre os desafios que ainda precisam ser superados em direção a um mundo mais justo e inclusivo”, ponderou a diretora.

Para celebrar a data, a APAE em Alegrete, realizou no último dia 7 de março, o encontro com as mulheres. Com uma programação diversificada, teve dança, roda de conversa, sorteio de brindes, acompanhado por um maravilhoso café da manhã. A decoração ficou a cargo dos alunos e usuários da Oficinas de Artes.

Fotos: APAE