Dia da Mulher: a trabalhadora que ajuda o marido de ponta a ponta em lavoura no Mariano Pinto

Ao chegar o Dia 8 de março são centenas de homenagens às mulheres em referência ao dia delas. Com o empoderamento feminino, há tempos, o que a maioria delas quer é respeito e mais espaços e salários dignos em todas as atividades laborais. Aqui na Zona Urbana é possível vê-las em muitas atividades. No campo, geralmente acompanham e ajudam seus companheiros.

Uma jovem trabalhadora rural a Vanessa Maleico, de 27 anos é a legítma que faz de tudo nas lavouras da família. Trabalham só ela e o marido Fábio Dudar (33) na atividade rural. E da cozinha do preparo das refeições, a jovem salta e pilota trator, caminhão, porque nesta atividade diz que precisam ser versáteis e não podem esperar para cuidar as plantas.

O casal veio há dois anos de Três de Maio em busca de terras aqui em Alegrete e tem lavoura no Mariano Pinto onde cultivam o soja e o trigo. A dedicada agricultora infroma que passaram dois anos de seca, quando foran castigados, enfrentaram várias dificuldades climáticas, com estradas e com o preço do produto. Confiante diz que mesmo com tudo isso não desistem, “porque Deus sempre tem um propósito para gente, a nossa fé tem que ser maior que qualquer obstáculo. Eu ajudo ele, somos companheiros de vida e de trabalho”.

É uma rotina que exige vigor e dedicação de Vanessa que ainda enfrenta os rigores do verão e do inverno na atividade, mostrando a fortaleza da mulher rural. Ela leva caminhões com adubos até a lavoura ou traz com a produção, quando necessário trazer para casa. E dirige os tratores nas atividades da lavoura e nas época de semear ainda abasteçe a plantadeira. A produtora leva o diesel de camionete para abastecer os tratores, colheitadeira. Na atividade rural a vaidade não tem muito espaço para as mulheres. Isso é visível quando ajuda a engraxar todo e qualquer tipo de maquinário, seja as plantadeira ou grade e claro fica com as mãos sujas do produto, cita.

E depois de toda essa lida envolvida com as lavouras de soja ou trigo, a super mulher, ainda tem energia para os serviços de casa, corta grama e cuida da horta da família. -Uma coisa é certa, sem dedicação, esforço teremos poucos resultados. Produzir alimentos é muito gratificante e juntos temos uma garra de produzir e colher, que trazemos de berço”.

Na lavoura de trigo

E neste Dia da Mulher, o que Vanessa Maleico deseja a todas mulheres é que ocupem seus espaços e não tenham vergonha de fazer atividades rurais, porque qualquer trabalho é digno e merece respeito, atesta.