Apenado com tornozeleira é preso por arrombar loja em Alegrete

Os policiais, deslocaram-se até o local, onde iniciaram as buscas pelo acusado. Com base em informações repassadas por testemunhas e imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, a guarnição logrou êxito em localizar o indivíduo.

O homem de 21 anos, já apenado e usando tornozeleira eletrônica, foi encontrado em posse do valor subtraído. Além disso, vestia as mesmas roupas registradas nas imagens das câmeras de segurança, reforçando sua conexão com o delito.

Vítima tem casa arrombada e sofre grande prejuízo; suspeitos são presos e liberados

Durante a abordagem, os policiais notaram que o acusado apresentava ferimentos, especificamente um corte no pé direito e no braço esquerdo. Esses ferimentos, segundo os PMs, são condizentes com a possível lesão ocorrida durante o momento em que o indivíduo danificou o vidro do estabelecimento para perpetrar o arrombamento.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante. O valor subtraído foi restituído ao estabelecimento.