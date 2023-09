Vítima tem casa arrombada e sofre grande prejuízo; suspeitos são presos e liberados

A vítima, de 36 anos, já havia registrado uma ocorrência na Delegacia de Polícia, informando a subtração de diversos itens de sua casa, incluindo eletrônicos, utensílios domésticos e roupas.

No relato, foram listados os objetos que incluíam duas TVs de LED de 32 polegadas da marca LG e AOC, dois botijões de gás de 13 kg, um forno de micro-ondas Cônsul, um carregador de bateria automotivo, um rádio Britânia, uma caixa de ferramentas verde, diversas panelas, vários calçados masculinos e roupas femininas.

Com base nas informações, e as características dos suspeitos, os policiais abordaram nas proximidades do endereço, um homem de 51 anos e uma mulher de 24 anos. Durante a revista, foi encontrada uma bolsa com algumas roupas femininas, que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade, assim como, o relógio que a suspeita estava usando.

Diante das evidências, os suspeitos foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete. Na DPPA, o Delegado de plantão de Uruguaiana determinou o registro de ocorrência simples sobre o caso e o casal foi liberado.

O ocorrido teria deixado a vítima indignada com a invasão de sua residência, o furto de seus pertences e o fato dos suspeitos liberados em decorrência do período do furto em relação ao horário em que foram presos pela BM. A Brigada Militar alerta as pessoas sobre a importância de adotar medidas de segurança ao sair de casa, especialmente durante desfiles ou eventos tradicionalistas.