Apenado em regime domiciliar é preso acusado da execução no bairro Macedo

Poucas horas depois, em uma rápida resposta a mais um homicídio em Alegrete, a Brigada Militar realizou a prisão do apenado do regime domiciliar, apontado como autor dos disparos que matou Rafael Oliveira Pereira, de 29 anos, conhecido como Castor.

O acusado de 33 anos era vizinho do Castor. Ele foi visto por testemunhas correndo com uma pistola em punho, logo após os disparos.

De acordo com a Brigada Militar, desde a informação do homicídio, as viaturas permaneceram nas buscas pelo detento que está em regime domiciliar e faz uso de tornozeleira eletrônica.

Pouco antes da meia noite a guarnição logrou êxito em aborda-lo chegando em uma residência no bairro Macedo. Ele estava de moto na companhia de uma outra pessoa que trabalha como motofretista. O apenado teria tentado ludibriar os policiais andando de moto por vários pontos.

Depois de ter sido identificado, o acusado que estava com mais de R$1.200,00 no bolso e dois celulares, foi conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com Delegado de Polícia, que estava de plantão, foi determinado flagrante por homicídio.

Depois de ouvido ele será levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O crime:

Na tarde de sábado(10), Rafael Oliveira Pereira, vulgo Castor, foi executado com cerca de dez tiros. Ele estava em via pública e conseguiu entrar no pátio da casa do pai, onde foi socorrido pelo idoso de 72 anos. O pai fez massagem cardíaca na tentativa de salvar o filho, mas sem sucesso. Castor chegou a ser socorrido, pela Brigada Militar, porém não resistiu e morreu antes de chegar à UPA.

O acusado foi visualizado correndo com uma pistola na mão.