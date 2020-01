Apenados realizam confraternização com familiares

Aconteceu no último final de semana a confraternização dos apenados em Alegrete. O evento aconteceu em dois dias, sábado e domingo, com os familiares dos detentos e o apoio da Igreja da Graça, núcleo Cidade Alta.

De acordo com informações da casa prisional, no sábado a confraternização foi com os presos e familiares que fazem parte do seguro. Eles realizaram um churrasco e a Igreja ofereceu brinquedos e brindes às crianças. No domingo foi a mesma ação, porém, com os apenados da galeria.

“Isso faz parte do processo de ressocialização. A pena que os presos cumprem não é contínua, uma hora eles irão retornar para a sociedade. As crianças ficaram bastante emocionadas”- disse um integrante da Igreja.

Há seis meses, Anderson de Lima Monteiro, realiza um trabalho muito importante e diferenciado no PEAL. Além da palavra para os detentos, todo auxílio necessário que é solicitado às famílias e ajuda com os apenados como kit de higiene é fornecido. Anderson não deixa de citar o apoio da Prefeitura Municipal.