Apenas 17% das crianças estão vacinadas contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulga a atualização do Vacinômetro, da covid-19, conforme o monitoramento de regiões distribuídas por unidades de ESFs, nesta quarta-feira, 28.

O levantamento é feito pelas equipes das ESFs, organizado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

O Vacinômetro constata que 94,15% da população encontra-se com a dose inicial, 64,86%, com a segunda dose, 59,24%, com a terceira, e, apenas 30,77%, com a quarta dose. As populações são divididas entre as faixas etárias entre 03 e 04 anos, de 05 a 11, 12 a 17, 18 a 79 e 80 anos ou mais.

Na população de 80 anos ou mais, 91,04% possuem a primeira dose, 87%, a segunda, 76,07%, a terceira, e 57,72%, a quarta. Já na de 18 a 79 anos, 100% possuem a primeira dose, 96,06%, a segunda, 67,80%, a terceira e 23,47%, a quarta.

A faixa etária de 12 a 17 anos encontra-se 100% vacinada com a primeira dose, 84,94%, com a segunda e 23,57%, com a terceira. Já na população de 05 a 11 anos, há 82,03% das crianças com a primeira dose e 58,57%, com a segunda.

Entre 03 e 04 anos, 17% da população encontra-se vacinada.