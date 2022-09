Seminário sobre Povoamento Açoriano está com inscrições abertas

A Prefeitura através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), está com as inscrições abertas para o Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul.

O seminário acontece no dia 7 de outubro, paralelo a programação da Feira do Livro 2022. O evento será realizado das 9h às 19h, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

A organização está a cargo do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Alegrete, Sesc e prefeitura. O I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano vai marcar os 270 anos de celebração no Rio Grande do Sul.

A abertura contará com uma apresentação musical com Bibiana Carneiro e Filipe Coelho. No período da manhã, o diretor regional das comunidades do Governo da região autônoma dos Açores/Portugal Dr. José Andrade falará sobre o tema.

Logo em seguida, a professora Dra. Susana Goulart Costa, explica o arquipélago dos Açores, fragmentos da sua geografia, história e cultura.

No período da tarde, Paulo Estivalet Flores Pinto, apresenta a palestra “O Rio Grande do Sul no século XVIII: um cenário de desafios para os açorianos”. A professora Dra. Véra Maciel Barroso, aborda o tema – Açorianos no Rio Grande do Sul, história, geografia e cultura.

Já às 18hs, Régis Albino Marques Gomes, fala sobre o gaúcho açoriano ou açoriano gaúcho ?. Encerrando o seminário, o professor alegretense Homero Corrêa Pires Dornelles, ministra a palestra intitulada “Açorianos em Alegrete: 211 anos”.

A inscrição é gratuita e pode ser efetivada através do link:

Inscrições

Foto: Letícia Garcia