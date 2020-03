Com muitos projetos já realizados, EJA do CIEP iniciou mais um ano letivo em Alegrete

A escola é reconhecida na região pela variedade de projetos interdisciplinares realizados pelos alunos e professores.

Desde o final do mês de fevereiro, a Educação de Jovens e Adultos – EJA da escola Dr. Romário Araújo de Oliveira – Ciep, está a pleno vapor e mais um ano letivo.

Criada em 2002, a modalidade formou milhares de alunos durante esse período, atendendo dos anos iniciais até o Ensino Médio. Um dos principais destaques da Eja são os projetos interdisciplinares realizados semestralmente na escola.

Os alunos, professores e coordenação definem um tema gerador que é desenvolvido durante o período e que é apresentado sempre de maneira criativa, utilizando-se de inúmeras ferramentas, principalmente nas linguagens artísticas.

É também na arte que a Eja tem obtido muito reconhecimento, através da produção de curtas metragens e documentários, sempre com temas relevantes para a sociedade. As produções são desenvolvidas pelos alunos sob a orientação dos professores e nos últimos anos vem recebendo diversos prêmios em festivais de cinema do estado.

Além de cinema, os alunos também experimentam as artes plásticas, a literatura, a música e o teatro, onde estacaram-se os espetáculos “Grito Cênico pelos 50 anos do Golpe Militar” e “Desaparecidos”, este último apresentado para universitários na UERGS.

A escola também criou o Festival Ciep de Cultura, que colocou no palco os talentos da escola. O festival teve três edições e é realizado no Centro Cultural de Alegrete. Outro evento com destaque municipal foi a I Mostra Eja Ciep de Cinema, que ocorreu em 2019 durante três turnos e exibiu no Centro Cultural de Alegrete filmes produzidos pelos alunos.

Na literatura a escola desenvolve o projeto “Ler é saber” e recitais poéticos temáticos. Formaturas, desfiles, comemorações em datas específicas também fazem parte do cotidiano da escola. Devido à relevância de seus

projetos educativos, professores e alunos já estiveram na bancada do Jornal do Almoço e espaço regimental da Câmara de Vereadores, relatando a execução dos projetos realizados, especificamente o Projeto Caravana da Diversidade, que mobilizou escolas e instituições no debate contra a homofobia.

O Jornal EJA Notícias, editado pelo Jornal Gazeta de Alegrete é lançado duas vezes ao ano e também é uma produção realizada por alunos e professores. Em 2019, o Projeto PREFIRA VIVER trouxe relatos criados e narrados pelos próprios alunos sobre pessoas que deram a volta por cima frente a possibilidade do suicídio. Os áudios foram publicados toda segunda – feira, às 18h no canal da turma no youtube. Nesse ano, uma campanha mostrou relatos de ex-alunos que hoje cursam o Ensino Superior.

Interessados em matricular-se na EJA do Ciep, podem contatar a escola através do telefone: 3422 8674 – Rua Alonso de Medeiros, 781.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução