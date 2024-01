Após 2023 vitorioso, Esporte Clube Raça inicia temporada querendo mais

O Esporte Clube Raça, antigo Marítimo Alegrete, se destacou na temporada 2023. A escola alegretense quer voltar a triunfar em 2024, depois de um excelente ano de 2023. “Queremos agradecer a comunidade de Alegrete que nos incentiva e apoia a seguirmos firmes com nosso trabalho social sem custos com as categorias Sub-15 e Sub-17”, frisa o treinador Alex

O Raça completou três anos em 2023, mas o trabalho em sequência tem 8 anos. Na verdade, iniciou com o nome de Alegretense, depois virou Marítimo como franquia e recentemente desvinculou-se da franquia e virou Raça. Os professores Alex Sandro Pereira dos Santos e Victor Trindade de Almeida, orientam os atletas das categorias de base.

Em 2023, foram sete competições disputadas das quais o Raça faturou 4 títulos e três vice-campeonatos. “Foi um ano mágico. Em nome do E.C Raça agradecemos apoio e contamos com todos para 2024. Seguiremos por muito mais”, pontuou Pereira.

Entre os destaques obtidos pelo Raça em 2023, estão: Campeão da copa Santo Antônio Sub-15; Campeão da Copa Regional Santa Maria Sub-17; Campeão da Copa Craques da Bola em Santana do Livramento Sub- 15; Campeão da Copinha Alegrete Sub-17; Vice-campeão da Copa Regional Santa Maria com o Sub- 15; Vice-campeão da Copinha Sub-15 e vice-campeão da Copa Farroupilha Sub-15.

Foi um ano mágico. Anos assim, raramente acontecem. Todo o grupo está de parabéns. Voltamos focados em fazer melhor”, frisou o auxiliar Trindade. No último domingo (21), o Raça promoveu um galeto para ajudar nos custos.

Fotos: divulgação (Raça)