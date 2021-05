Após 3 meses fechado, Cult Cinemas retoma exibições com clássico dos games

Compartilhe















Após mais um período fechado, o Cult Cinemas Alegrete reabriu suas portas depois de 3 meses no último domingo(16), para euforia dos amantes da sétima arte. Na estreia, um filme muito aguardado pelos apreciadores do gênero ação: Godzilla vs Kong.

Neste super filme de ação e aventura para toda a família, Kong e seus protetores embarcam em uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Jia, uma garota órfã que tem um vínculo único e poderoso com a poderosa besta, acompanha a aventura.

No entanto, eles logo se encontram no caminho de Godzilla, completamente enfurecido, deixando um rastro de destruição em todo o mundo. O confronto inicial entre os dois titãs, instigado por forças misteriosas, é apenas o começo do enigma que reside nas profundezas do planeta. O filme fica em cartaz até final do mês.

A empresária alegretense Cristiane Brandolt, umas das proprietárias da Rede Cult Cinemas, ao lado do pai Sílvio Brandolt, com quem administra as salas de Cruz Alta e Ijuí, passou por momentos difíceis nesta pandemia do novo coronavírus. Essa foi a segunda parada por conta da pandemia e ela tenta reerguer os negócios em meio a um momento de dificuldade em todos setores. Mas a retomada foi com cautela. Ela prefere olhar para frente e seguir trabalhando.

Já nesta quinta-feira (20), mais uma super estreia: Mortal Kombat. Os clássico dos games entra na tela do cinema para deixar os fãs enlouquecidos.

Em Mortal Kombat, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana – o imenso poder da sua alma – a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?

Confiram os horários de quinta a domingo:

Quinta e sexta

19h20 Mortal Kombat

21h30 Godzilla vs Kong

Sábado e domingo

14:30 Godzilla vs Kong

17:00 Mortal Kombat

19:10 Godzilla vs Kong

21:30 Mortal Kombat

Mortal Kombat

Duração: 1h40

Classificação indicativa: 16 anos.

Versão: 2D dub.

Godzilla vs Kong

Duração: 1h53

Classificação indicativa: 10 anos.

Versão: 2D dub

Valores dos ingressos:

R$ 20,00 inteira;

R$ 10,00 meia-entrada.

Tem direito a meia entrada:

Estudantes

Jovens até 15 anos

Maiores de 60

Deficientes

Doadores de sangue

ID Jovem

Horário de abertura da bilheteria: aproximadamente meia hora antes do início da primeira sessão (18h30 quinta e sexta, 14h, sábado e domingo). Ingressos antecipados na bilheteria do cinema ou por via WhatsApp 051 984725873 – pagamento via PIX.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução