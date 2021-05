Barral em frente à ESF Dr Romário provoca queda de idosa após vacina

Compartilhe















Uma situação que está incomodando moradores do bairro Dr Romário é a precariedade da rua em frente à ESF do bairro.

Neste dia 20 uma situação com uma idosa que fez vacina na ESF e logo após foi para casa chamou atenção. Assim que saiu da unidade de saúde, ela caiu em um buraco na rua e foi amparada por populares.

A rua vai receber calçamento e, conforme o secretário de infraestrutura Mário Rivelino Soares a Prefeitura fez o rebaixamento, para a empresa fazer o serviço. A rua está com esta irregularidade há mais de dois meses. Sempre que chove acontece problemas e a rua fica um barral que dificulta até para chegar em frente à ESF.

Usuários do Posto questionam como pessoas cadeirantes ou com outro tipo de incapacidade vão chegar a unidade com a rua deste jeito.

A obra é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento do Município. A informação é de que a Construtora Alegretense que é responsável pelo serviço abriu as valas para colocar a tubulação da drenagem para dar continuidade ao trabalho.

Vera Soares Pedroso