Após 58 anos, Flamengo de Alegrete cria projeto em parceria com a LAF e UABA

Demorou 58 anos para a Escolinha de Futebol Flamengo fomentar um projeto inédito em parceria com a Liga Alegretense de Futebol e a União das Associações de Bairros de Alegrete.

“Flamenguinho: As cores de Alegrete”, tem como responsabilidade ser uma manifestação de amizade e reconhecimento da Escolinha do Flamenguinho em busca de uma celebração da cultura de bairro pelo futebol.

Com direção geral de Antônio Carlos Antunes Fagundes – Presidente do Instituto “Toninho Fagundes”, que considera o projeto ser um movimento de ocupação respeitado e relevante para a comunidade, oferecendo Educação, Cultura, Lazer e Conhecimento através de viagens para participação e disputa de competições nacionais e internacionais, o que lhe assegurou o reconhecimento em diversos lugares do mundo.

No entendimento do projeto “A violência é o fruto da falta de educação e da convivência social”. Somente o Esporte é capaz de mudar estes conceitos e estatísticas que aumenta diariamente junto aos nossos bairros, razão pela qual necessitamos construir alternativas concretas para diminuir estes índices alarmantes.

E é este Projeto de Esportes “Flamenguinho, as cores do Alegrete”, que foi concebido pela visão da nova gestão política-administrativa do Governo Municipal, através de parceria público-privado.

A ideia do projeto é ter êxito em formar atletas, e como maior feito utilizar a prática Esportiva – o Futebol, esporte que sempre foi o mais praticado em todos os espaços dos bairros (Campinhos, Campos de Várzea e Praças Esportivas), quando o Flamenguinho está propondo levar para estes ambientes (periferias), como ferramenta principal de uma coletivo forte que, transforma a vida.

O Projeto “Flamenguinho: As cores do Alegrete”- foi concebido pelo professor Edson Machado – CONFEF/CREF 021789 G/RS, que destacou os objetivos do trabalho.

“A Educação é o único caminho para emancipar o homem” – além de incentivar o Esporte o Flamenguinho, traz a responsabilidade de criar convivência, pois teremos muitas crianças, em ambiente multicultural, onde meninos e meninas treinarão juntos.

Como o Projeto é uma manifestação cultural e educacional, teremos que buscar a sustentabilidade econômicos, através de parcerias publico-privado.

Estes recursos para o fortalecimento dos meios esportivos e pedagógicos para não limitar as crianças em faixas- etárias, motivando e dividindo as equipes pedagogicamente conforme faculta as normas de práticas esportivas e pedagógicas corretamente.

O Projeto “Flamenguinho: As cores do Alegrete”- será destinado a crianças e pré- adolescentes de 6 a 13 anos.

Com metodologia e desenvolvimento a ser executado pela Escolinha do Flamenguinho em parceria com LAF (Liga Alegretense de Futebol) terá apoio da Faculdade de Educação Física UNOPAR/ Alegrete e Prefeitura.

A coordenação é da Escolinha do Flamenguinho, LAF, UABA e Instituto “Toninho Fagundes”, supervisionado e apoiado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Alegrete.

O projeto piloto terá início em Cinco (5) Polos Estratégicos da Cidade:

1- Bairro Vila Piola (Quadra de Esportes da Escola “José Antônio Vilaverde Moura”);

2- Bairro Vila Nova (Campo de Futebol do EC Vila Nova);

3- Bairro Macedo – Zona Central (Campo do Esporte Clube Nacional);

4- Bairro Zona Leste (Campo do Palmeiras);

5- Bairros Nova Brasília, Nilo Soares Gonçalves, Pro-Morar (Praça da Juventude João Saldanha);

6- Bairros Zona Sul – (Quadra da Escola Paul Harris).

Conforme Machado, os locais poderão ser alterados para as quadras e praças esportivas do município. O projeto vai contar com diretor – coordenador técnico, 4 monitores técnicos, 2 preparadores de goleiros e 4 alunos estagiários de Educação Física da UNOPAR.

Entre duas atividade desenvolvidas por semana serão oferecidos lanches para os participantes, com período de cada atividade de 90 minutos por turma, destaca o educador físico Edson Machado.

O projeto utilizará 40 bolas de futebol (oficiais); 40 Cones de Marcação, 16 jogos de termos esportivos com 10 coletes de cores diferentes –tamanho médio.

A parte financeira que envolve toda concepção e formatação de um Projeto Publico-Privado (Empresas Privadas), será fundamental. As ações serão para material esportivo buscar empresas privadas, alimentação (Lanches) com iniciativa privada e merenda escolar por parte do município.

O presidente Toninho Fagundes destaca os custos com profissionais na ordem de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) – Anual, sendo em 12 parcelas no valor de R$ 6.250,00 (Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais/ Mensais).

Crianças e Pré – Adolescentes contemplados: 200 (Duzentas);

Famílias=Número de 200 (Duzentas)

“O retorno social é incalculável à vida destas crianças que integrarão o Projeto. Doações e repasses financeiros serão administrados e prestados contas pelo Instituto “Toninho Fagundes”, explica o diretor.

Com a pandemia ainda não foi possível o encontro dos diretores do projeto com o prefeito para viabilizar a iniciativa em Alegrete.

