Após três meses do lançamento do projeto, novo Ginásio Municipal segue em análise para aprovação de convênio

Na ocasião do lançamento, a Administração Municipal apresentou o empreendimento como um investimento estratégico nas áreas de esporte, lazer, saúde, cultura e desenvolvimento econômico. O futuro ginásio foi projetado como um espaço multifuncional, preparado para receber grandes competições esportivas, eventos culturais, feiras, atividades comunitárias e educacionais, ampliando as oportunidades para atletas, jovens e famílias alegretenses.

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Naquele momento, também foi informado que uma das áreas estudadas para receber o complexo esportivo fica nas imediações da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), na zona leste da cidade. A localização foi considerada estratégica pelo potencial de expansão urbana, facilidade de mobilidade e integração com projetos educacionais e tecnológicos.

Durante a apresentação institucional, foram divulgados os números do projeto. A Prefeitura investiu aproximadamente R$ 400 mil na elaboração técnica e arquitetônica, enquanto a execução da obra está estimada em mais de R$ 23 milhões. Na mesma cerimônia, foi oficializada a entrega da emenda parlamentar de R$ 12 milhões destinada pelo deputado federal Afonso Motta, recurso considerado fundamental para viabilizar o início da construção.

O projeto prevê um ginásio moderno, com capacidade para aproximadamente 3 mil pessoas sentadas e estrutura capaz de receber quase 7 mil pessoas em determinados eventos. As imagens em 3D, desenvolvidas em parceria com a URCAMP, mostraram como será o futuro espaço, concebido para atender diferentes modalidades esportivas e servir também como centro para grandes eventos culturais e comunitários.

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Projeto segue em análise técnica

Em entrevista ao PAT, a secretária municipal de Planejamento, Érica de Vargas, informou que o projeto permanece na fase de análise técnica junto à Caixa Econômica Federal, etapa necessária para aprovação do convênio que garantirá a liberação dos recursos e assim dar andamento na parte da licitação e tramites burocráticos para o começo da obra. Segundo a secretária, trata-se de um processo complexo, que envolve uma extensa documentação técnica.

“Segue em análise na Caixa a aprovação dos projetos para viabilização do convênio. Como mencionamos na apresentação, é uma série de documentação bastante extensa que precisa ser analisada. É um convênio que exige uma avaliação técnica detalhada antes da aprovação”, explicou.

A expectativa da Administração Municipal é de que essa etapa seja concluída ao longo do segundo semestre de 2026. Com a aprovação dos projetos pela Caixa Federal, o próximo passo será a abertura do processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra.

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Embora ainda não exista uma data definida para o início da construção, o governo municipal afirma que o cronograma depende diretamente da conclusão da análise técnica e da liberação dos recursos previstos no convênio.

Quando sair do papel, o novo Ginásio Municipal deverá se tornar uma das maiores estruturas públicas de esporte e eventos da Fronteira Oeste, oferecendo uma planta moderna para competições, apresentações culturais, feiras, congressos e diversas atividades voltadas à comunidade alegretense.