Homem é identificado pelo CIOSP, localizado pela Brigada Militar, admite furto e é liberado na Delegacia

Segundo a ocorrência policial, foram furtados um notebook, uma televisão, um telefone celular funcional da Prefeitura, além de outros objetos. A identificação do suspeito ocorreu a partir da análise de imagens repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

Conforme o registro da Brigada Militar, o homem foi localizado, algumas horas depois, admitiu a prática do furto e indicou onde estavam os objetos. A ação permitiu a recuperação da maior parte dos bens, permanecendo desaparecido apenas o telefone celular.

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Na sequência, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Após a análise da ocorrência, a autoridade policial de plantão determinou o registro simples, sem a manutenção da prisão, e o homem foi liberado.

A decisão está amparada nas regras do Código de Processo Penal, que condicionam a manutenção da prisão em flagrante à presença dos requisitos previstos em lei. Na ausência desses requisitos, o investigado responde ao procedimento em liberdade.

O caso, entretanto, chama atenção pelo histórico policial atribuído ao investigado. Conforme registros policiais, o homem conhecido como “Capincho” possui ocorrências por motim de presos, tráfico de entorpecentes (duas vezes), fuga de preso, roubo a residência, ameaça, posse de entorpecentes (três vezes), dano (três vezes), resistência (três vezes), vias de fato, lesão corporal (duas vezes), roubo a pedestre com lesões (duas vezes), furto simples em residência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

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Embora esses registros não representem condenações e não sejam suficientes, por si só, para justificar uma prisão, o caso evidencia uma realidade prevista na legislação brasileira: mesmo diante de um histórico policial extenso e da recuperação dos bens furtados, a manutenção da prisão depende exclusivamente do preenchimento dos requisitos legais aplicáveis ao caso concreto.