Após trimestre negativo, Alegrete manteve empregos com carteira assinada em julho

Alegrete teve um saldo de 37 empregos em julho deste ano, conforme revelou um levantamento divulgado na quinta-feira (26) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Foram 243 admissões e 206 desligamentos.

Depois de um trimestre negativo a cidade mostra uma retomada da economia que está dando seus primeiros passos com o retorno dos cidadãos ao mercado de trabalho. Em abril deste ano o município encerrou 267 contratos de trabalho com carteira assinada, o saldo do mês foi de menos 27. Em maio o pior desempenho até então, foram 260 desligamentos e menos 63 postos de trabalhos. No més de junho, houve uma redução para 216 postos de trabalhos cessados e um saldo negativo de 12.

Porém, em julho, houve recuperação e a cidade manteve 37 vagas de empregos. Apenas o setor de construção amargou saldo negativo. O ramo de construção admitiu três e demitiu 18. Destaque para o setor de comércio que manteve 30 postos de trabalho. Em julho, foram criadas 104 vagas no comércio e finalizou o mês com o fechamento de 74 postos de trabalho.

Setor de comércio foi o que mais criou vagas em julho

Num comparativo com o mês de julho de 2020, onde a cidade manteve 15 empregos, havia admitido 167 e demitido 152. Esse mês criou mais que o dobro de vagas com carteira assinada.

Nos últimos 12 meses, ou seja, de agosto de 2020 até julho deste ano, o saldo do município é de 131. Soma-se 2.794 admissões contra 2.663 demissões. No acumulado do ano, são 1.720 admissões e 1.631 desligamentos, totalizando o saldo positivo de 89.

A nível de Estado, o Rio Grande do Sul também registrou mais contratações do que demissões pelo sétimo mês consecutivo. Em julho, o Estado abriu 14,7 mil vagas de emprego com carteira assinada.

Foi o sétimo mês consecutivo com mais admissões do que demissões. Serviços liderou entre os setores na abertura de empregos no Estado no mês passado.

O número é o resultado entre 106.501 admissões e 91.751 demissões no mês. O desempenho é ligeiramente melhor do que o registrado em junho, quando o Estado teve saldo positivo de 11.229 postos, segundo dados ajustados na última quinta-feira. Já em julho do ano passado, em meio às tentativas de retomada após os efeitos mais graves do avanço da pandemia de coronavírus no país, o Estado abriu 1.291 vagas.

No acumulado do ano, o RS registra a geração de 107.563 vagas de emprego formal. Já no período de 12 meses, entre agosto do ano passado e julho de 2021, o saldo positivo está em 183.264.

Considerando-se os dados por setores, serviços lidera pelo terceiro mês seguinte. O segmento abriu 5.782 postos em julho. Na sequência, figuram indústria (4.039) e comércio (3.067). Todos os cinco setores pesquisados no levantamento ficaram no azul em julho no Estado.

O desempenho do Estado segue na esteira do movimento observado no país. Em julho, o Brasil abriu 316.580 vagas de emprego formal — foram 1.656.182 contratações e 1.339.602 demissões no período. Serviços, comércio e indústria lideram entre os setores no âmbito nacional, segundo o levantamento do Ministério da Economia.