Calçadão tem sérios problemas de conservação

A manutenção de calçadas é de responsabilidade de donos das casas ou empresas. Porém, as calçadas de praças, parques e do calçadão devem passar pela manutenção da Prefeitura. E o Calçadão precisa de reparos urgentes no passeio público.

Em certas partes, as lajotas estão soltas e deixam o passeio irregular, o que provoca até tropeços, ou quedas de alguns que passam pelo local.

O Prefeito Márcio Amaral informa que a administração sabe da situação, mas precisa de um projeto bem elaborado para o local e que, em breve, a comunidade terá notícias positivas para o local.

Já em relação às calçadas de casas particulares quem deve arrumar são os donos das residências ou das lojas. É comum ver muitas delas com buracos aqui em Alegrete. Às vezes as irregularidades são tão grandes que provocam quedas com de uma idosa que caiu e quebrou o braço em uma calçada da rua General Sampaio.