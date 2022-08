Após varredura no local, verificado que levaram equipamentos da Vigilância Sanitária

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O primeiro contato com a Secretária da Saúde, Haraceli Fontoura, sobre o arrombamento do prédio da Vigilância Sanitária era de que havia somente revirado arquivos do setor.

Após uma varredura no local, foi verificado que levaram um notebook, data show, alimentos, cafeteira, rádio e mais material de pintura que estava sendo utilizado para manutenção das salas. Um computador, de acordo com a Secretária foi deixado na porta.

A Vigilância Sanitária do Município conta com 12 fiscais, incluindo um Médico Veterinário e uma Farmacêutica

Afinal, o que é vigilância sanitária?

A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações que visam eliminar, minimizar ou prevenir riscos à saúde. As ações também abrangem a intervenção em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços.

A definição acima foi descrita na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. É ela que regula as ações e serviços de saúde no território nacional. Falaremos mais sobre essa norma neste artigo.

É importante deixar claro que a vigilância sanitária é um dos braços governamentais focado em proteger e promover saúde. Ou seja, ela conta com apoio de agências e outras instituições para que o seu trabalho seja efetivo.

Qual o papel da vigilância sanitária?

É a de promover saúde à população. Para isso, atua como fiscal, visitando estabelecimentos e analisando se eles oferecem a segurança necessária.

Ela também intervém em problemas sanitários vigentes, promovendo orientações para que não causem danos ainda mais sérios às pessoas e ao ambiente que os cercam.

Por trás de tudo isso, há um interesse claro: o de garantir bem-estar físico e moral aos seres humanos. Oferecendo, assim, condições para que possam viver com integridade e segurança.

Trazendo um pouco para a parte prática, não podemos esquecer que a vigilância sanitária impacta diretamente nas ações governamentais. Afinal, se uma nova bactéria se proliferar, por exemplo, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado. Sendo necessária a realização de mais investimentos.

É ela, ainda, que libera o uso ou não de medicamentos e vacinas. Se não houvesse esse controle, imagine os riscos aos quais a população estaria exposta?

Quem gerencia a vigilância sanitária no Brasil?

É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Ela cria as normas e os regulamentos e oferece todo o suporte para que a atividade seja realizada no país todo.

Inicialmente, a função da ANVISA era monitorar e interferir na propagação de doenças transmissíveis. Conforme ela foi se estabelecendo, ganhou novas áreas de atuação. Além da vigilância sanitária em si, ela é responsável por:

Vigilância Epidemiológica;

Vigilância da Saúde do Trabalhador;

Vigilância em Saúde Ambiental;

Promoção da saúde;

Análise de Situação de Saúde da População Brasileira.

Além disso, executa as atividades de controle sanitário e fiscalização em:

Portos;

Aeroportos;

Fronteiras.

Esse controle evita, por exemplo, que as pessoas entrem em solo brasileiro transportando alimentos estragados ou suspeitos.

Apesar da gestão ser centralizada, cabe aos municípios a execução das ações. O Estado e a União apenas atuam em caráter complementar. Como em caso de riscos epidemiológicos, que necessitem de profissionais e tecnologias específicas.