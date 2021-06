Aprenda truques de maquiagem com a Oficina de Maquiagem para Iniciantes do Senac Alegrete

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O mercado de beleza no Brasil tem tido considerável crescimento ano a ano. Em 2019 a área atingiu a marca de 19,62 bilhões de dólares, segundo dados da Euromonitor. Você se interessa pela área da beleza, gostaria de ser profissional da maquiagem ou aprender os truques de make para fazer suas próprias produções? O Senac Alegrete está com inscrições abertas para a Oficina de Maquiagem para Iniciantes. As aulas iniciam em 15 de agosto e acontecem nas segundas e terças, das 8h às 12h e aos domingos, das 9h às 19h.

Com carga horária de 16h, a capacitação apresenta ao participante as oportunidades e tendências do Mercado de Trabalho na área de Cosmetologia e suas funções, visando atender as necessidades do cliente, usando técnicas e produtos adequados. Além disso o aluno aprende truques de maquiagem básicos como aplicação de produtos, escolha dos melhores tons para cada tipo de pele.

Mais informações podem ser obtidas no site www.senacrs.com.br/alegrete, no telefone (55) 34221069 ou através do WhatsApp (55) 99963-8385. A escola fica localizada na rua General Vitorino, 399 – Centro.