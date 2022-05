Aprovado projeto para doação de alimentos excedentes

Share on Email

O projeto de Lei n° 6462, de 04 de maio de 2022 de autoria da Vereadora Dileusa Alves (PDT) em parceria da OPAA Humanitária , que autoriza os responsáveis pela produção, pelo fornecimento, pela comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados, processados ou in natura, a doar o seu excedente ainda próprio para o consumo humano, foi sancionado e já está em vigor.

A Vereadora diz que ja estão na fase de divulgação aos empresários, para que saibam como funciona este projeto. E, também com os presidentes de bairros e interessados para maiores informações.

– E uma uma vitória da comunidade que tanto necessita desses excedentes, diz a vereadora.

Alimentos que se enquadram nos excedentes

Excedente não é resto, esclarece, por exemplo o que sobra no prato de um restaurante é resto. Ela salienta que o que sai do bifê e não pode ser reaproveitado como os grãos cozidos e carnes podem ser reaproveitados, dentro do controle da Vigilância Sanitária

Nos mercados hortifrutigranjeiros que não forem vendidos e tem pequenos estragos e ainda podem ser consumidos, estão dentre os que se considera excendente, esclarece a Vereadora.

Será parceria entre a empresa doadora e uma entidade, através de um contrato. Por isso é imporante que as pessoas saibam tudo o que rege o contrato, diz a Vereadora. Além disso terá a fiscalização da Vigilância Sanitária.