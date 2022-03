Família procura por alegretense que sumiu há mais de 20h

Os familiares de Catiane Neise Pilecco dos Santos de 38 anos, estão aflitos sem notícias da alegretense. Catiane saiu de casa, pouco antes da meia noite de ontem(12), e não retornou mais ao lar.

Ela reside no bairro Nossa Senhora do Carmo com o esposo e dois filhos, um de 14 e outro de 7 anos.

Morre Moacir Fontoura, fundador do grupo Vozes do Pago e sonorizador de eventos

De acordo com o irmão, Diego Pilecco, Catiane estava com problemas de saúde e saiu apenas com a roupa do corpo. “O esposo pensou que ela iria na minha casa e, desde então, sumiu.”- disse Diego.

Qualquer informação que possa auxiliá-los sobre o paradeiro de Catiane, as pessoas podem entrar em contato através dos números: (55) 99970 -1370 Diego ou (55)99657- 1295 Marlen.

Guris de Alegrete fazem sucesso no YouTube com vídeos de fazendinha

A família estava a caminho da Delegacia de Polícia de Alegrete para realizar o registro do desaparecimento de Catiane.