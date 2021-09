Árbitro alegretense é aprovado no teste físico da FGF

Um ano e meio sem jogos e com um problema no joelho direito quase afastou o árbitro alegretense Glederson Telles do gramado.

Mas, focado, determinado em buscar o seu sonho que é apitar jogos profissionalmente, Telles recorreu ao profissional de Educação Física Marcelo Machado, que o auxiliou na busca de uma recuperação que possibilitasse passar no teste físico da Federação Gaúcha de Futebol.

Glederson contente com o resultado obtido no teste.

E, assim, no último dia 10 o alegretense foi reavaliado na pista do CETE em Porto Alegre. Com uma bateria de testes, ele participou das provas físicas e aferição do percentual de gordura, percentual este que deve ser menor que 18% para aprovação. Os testes ocorreram no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE).

Testes foram realizados na pista do CETE

“Esse teste eu tenho que agradecer a Deus e a minha família que não me deixaram desistir devido à lesão, e o auxílio do professor Marcelo, personal trainer que montou todo treino para me recuperar e conseguir alcançar esse objetivo. Foi difícil, mas nada que nos abale quando corremos atrás dos nosso objetivo e sonhos”, destacou o árbitro de Alegrete.

Alegretense superou um problema no joelho

Com essa aprovação, o alegretense está apto a trabalhar no Gauchão Séria A2, popular Divisão de Acesso e jogos do juvenil e Gauchão Feminino entre outros jogos organizados pela Federação Gaúcha de Futebol.

Fotos: reprodução