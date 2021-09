Unipampa realiza Fórum Universidade- Sociedade

Campus Alegrete da Unipampa convida as representações de instituições públicas, privadas, organizações sociais e populares para participarem do Fórum Universidade-Sociedade, que vai ocorrer on-line através do google meet no dia 15 de setembro as 15h30.

Nessa ocasião elegeremos os representes da comunidade externa (titular e suplente), para compor a representação da comunidade no Conselho do Campus Alegrete, conforme previsto no Estatuto da Unipampa.

Quem pode se candidatar: representações de instituições públicas, privadas, organizações sociais e populares.

As entidades que quiserem participar devem enviar um e-mail confirmando a participação no Fórum Universidade-Sociedade para o endereço: [email protected]. A partir do recebimento da confirmação de participação enviaremos o link para acesso ao fórum.

Unipampa – campus Alegrete

Durante o Fórum Universidade-Sociedade abriremos as inscrições para candidaturas à vaga no Conselho do Campus e, posteriormente, será feita uma votação. Os eleitores são os participantes do fórum e os integrantes das representações que estiverem participando.

Além da escolha do representante faremos uma apresentação do Projeto de Desenvolvimento Institucional, do Estatuto, do Regimento Geral da Universidade e dos projetos específicos do Campus Alegrete.

Contamos com a participação e colaboração de todos.

Quando: 15 de setembro de 2021

Horário: 15h30

Contato: [email protected]