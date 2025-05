Arena Alegrete é bicampeã da Super Copa Cacequi em duas categorias

As equipes das categorias Sub-15 e Sub-17, sob o comando do treinador Jerri Naziazeno, participaram da primeira edição da Super Copa Cacequi e conquistaram o título, tornando-se bicampeãs da competição.

“Essa vitória é fruto do trabalho em conjunto e da dedicação de todos”, avaliou Jerri. Os organizadores da 1ª Super Copa Cacequi de Futsal de base comemoraram o sucesso do evento.

Osmar de Wallau Junior presidente da Associação Amigos do Cruzeiro, coordenador geral do evento destacou o sucesso do evento e salientou no encerramento a importância para Cacequi em oportunizar essas crianças em ter uma oportunidade para participar de um evento dessa grandeza. Cacequi através dos Amigos do Cruzeiro teve 9 equipes com mais de 100 crianças e familiares participando ativamente do evento.

Foram dois dias de jogos, no sábado e domingo, com registro de uma bela homenagem ao Sr. Jorge Luiz Uminski, um destacado e incentivador do Cruzeiro e do esporte cacequiense.

Na abertura do evento, a Prefeita Ana Paula em seu pronunciamento destacou a homenagem que considera muito justa a quem se dedicou para a comunidade de Cacequi através do esporte. Ana Paula também fez uma menção especial por sediar o evento com 34 equipes de diversas cidades da região, em sua fala a prefeita deixou bem claro que trabalha com os olhos voltado a todos setores mas o esporte tem um olhar especial. Finalizou anunciando a 2ª edição para 2026. Omar Junior destacou e agradeceu a participação de todas equipes e familiares e a parceria com a empresa Futuros Craques Eventos Esportivos.

A Arena ainda teve três destaques da competição. O treinador Destaque com Jerri Naziazeno e os atletas Rian Pereira e Anderson Lima.

Fotos: Arena Alegrete