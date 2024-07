A nova fase do Doutor Bolsson depois de problema cardíaco

Aos 66 anos, o médico conta que sempre foi muito ativo e praticava esportes jogando futebol de salão e campo, mas de um tempo para cá devido a idade havia diminuído as atividades e isso pode ter contribuído para o seu problema de saúde.

Outra questão que relata é o desregramento no tempo de sono e alimentação errada. E com vergonha, confessa que o hábito de fumar contribuiu também. Bolsson disse que dormia cerca de cinco horas e meia por noite, porque a rotina de médico obstetra e mais as atividades de vereador o envolviam muito e isso é errado. – Eu agradeço ao pronto e bom atendimento do colegas Cardoso, Abdala e Gustavo que foi determinante para que eu tivesse o diagnóstico e logo fosse encaminhado para colocar stents em Santa Maria.

Ele disse que está fazendo tudo que os médicos solicitaram e, inclusive, uma caminhada leve de 30 minutos por dia, indo para a cama no máximo às 23h, cuidando a alimentação e tomando os remédios na hora e espera que fique tudo bem para continuar sua rotina, agora com pouco mais de cautela. E diz rindo que, infelizmente o seu time do coração, o Internacional não o está ajudando.”