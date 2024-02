Argentino apaixonado por vespas está de volta ao Brasil na sua Siambretta

Pedro Alejandro Fernandez, um argentino de Buenos Aires, está cruzando o Brasil em uma Siambretta TV 175 de 1963, uma versão argentina da icônica scooter italiana Lambretta. Sua paixão começou em 2014, quando veio ao país para assistir à Copa do Mundo de Futebol e acabou se apaixonando pelas Vespas e Lambrettas.

“Minha primeira viagem ao Brasil foi em 2014 para a Copa do Mundo. Foi lá que conheci algumas pessoas de um clube de scooters em Novo Hamburgo, que me convidaram para participar do Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas em Tapejara, em 2015”, conta Fernandez.

Partindo de Buenos Aires no último sábado(3), Fernandez percorreu 810 km até chegar a Alegrete, onde passou a noite no Hotel e também fez o registro com o empresário Adão Ramos. No domingo, ele continuou sua jornada, percorrendo mais 240 km até Santa Maria, onde vai ficar na casa de amigos até terça-feira. De lá, ele seguirá viagem até Novo Hamburgo, onde será hospedado por outros amigos antes de seguir para Dois Irmãos, onde começará o XIV Encontro Nacional de Vespas e Lambrettas.

“Vou assistir ao evento de sexta-feira até a próxima terça-feira. Depois disso, não tenho um destino definido”, revela Fernandez.

Essa aventura sobre duas rodas destaca o inusitado e curioso de uma pessoa realizar uma jornada tão longa em uma scooter Vespa. As Vespas e Lambrettas são ícones da cultura italiana e conquistaram fãs em todo o mundo, tornando-se um sucesso global e fazendo parte do imaginário de todos os amantes de motocicletas.