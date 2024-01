Matteus, muito mais que um rosto bonito no BBB

Alegrete está em alvoroço desde que a notícia se espalhou: um de seus filhos, Matteus Amaral Vargas, de 27 anos, está confirmado como participante do Big Brother Brasil 24. A comunidade local já se mobiliza em apoio, garantindo uma torcida fervorosa ao jovem que estuda engenharia agrícola e que conquistou uma legião de seguidores nas redes sociais ao compartilhar sua autenticidade e rotina no campo pelo Instagram.

Filho de Luciane da Silveira Amaral e Ênio Giovani Leite Vargas, Matteus é um alegretense que carrega consigo o orgulho das tradições de sua região. Criado por sua mãe, com o apoio da avó, e tendo o padrasto como referência paterna, ele trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária, uma atividade que permeou boa parte de sua vida.

A trajetória de Matteus revela um percurso marcado pelo esforço e determinação. Aprovado no vestibular aos 17 anos, iniciou o curso de Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Pampa, mas infelizmente não pôde concluí-lo na época devido a desafios financeiros. Seu sustento, durante os primeiros 20 anos de vida, veio do campo, entre estudos e a lida com cavalos, além de sua participação na equipe do Flamengo de Alegrete.

Após uma experiência frustrada no futebol, Matteus encontrou nas passarelas uma nova forma de expressão. Inicialmente relutante, ele mergulhou nos concursos de beleza, impulsionado pelo apoio da mãe. A atividade, que inicialmente parecia apenas relacionada à estética, revelou-se um meio de engajamento social. Matteus destaca que sua participação nos concursos o capacitou a ter voz e visibilidade para questões sociais importantes, indo além da superficialidade.

A entrevista realizada em 2021 pelo repórter Julio Cesar, do PAT, oferece um vislumbre mais aprofundado da personalidade de Matteus. Ele expressa seu desejo de proporcionar uma vida melhor para sua família, reforçando sua disposição para enfrentar os desafios do BBB24 como um meio de alcançar seus objetivos.

A presença digital de Matteus também é notável, com 110 mil seguidores no TikTok, onde compartilha aspectos de sua vida no campo. Seu envolvimento em campanhas sociais e trabalhos voluntários, principalmente no Centro de Equoterapia de Alegrete, evidenciam um compromisso com a comunidade e uma conexão com as causas sociais.

No universo dos concursos de beleza, Matteus Amaral Vargas já levou o nome de Alegrete para o Mister Brasil CNB, conquistando o 12º lugar entre 40 candidatos e recebendo o prêmio especial de Top Model, com a melhor capa de revista. Também participou Mister Rio Grande do Sul 2018; Vice-Mister Brasil 2018; Mister Itaqui CNB 2019; Mister Alegrete CNB 2020; Mister Pampa Gaúcho CNB 2020 e Top 12 no Mister Brasil CNB 2020. Sua atuação nesse cenário é acompanhada por eventuais desafios, como o preconceito que ele admite ter enfrentado, especialmente no ambiente mais tradicional da cidade.

“Se existe uma palavra que conseguiria definir o Matteus Amaral, se chama perseverança, participou em 3 edições do Mister Alegrete até se sagrar como representante da cidade, nos certames estadual e nacional, da franquia mais badalada, o CNB. Resultando na larga legião de amigos que conquistou ao longo dos anos, devido ao grande carisma que lhe é peculiar e que cativa a todos e todas que convivem com ele. Na próxima semana, você também poderá conhecer Matteus, pois ele estará no elenco da nova edição do reality de maior sucesso no país, o Big Brother Brasil 24. Faça a sua pipoca e venha fazer parte do #teammatteus.” – disse Oswaldo Ferrari(coordenador dos concursos de beleza no R.S).

Em uma entrevista especial ao PAT, Matteus destaca seu aprendizado nos concursos de beleza, ressaltando a importância de acreditar nos próprios sonhos e superar desafios. Ele também compartilha sua experiência de lidar com o preconceito, afirmando que, apesar das adversidades, continuou firme em sua missão de representar Alegrete com orgulho.

Questionado sobre como consegue patrocínios para participar desses eventos, Matteus revela as dificuldades enfrentadas devido a estigmas de gênero e agradece o apoio daqueles que acreditaram em seu potencial.

A entrevista abrange sua constante dedicação a campanhas sociais e trabalho voluntário, traçando um paralelo entre suas experiências de vida e seu engajamento social. Matteus destaca a importância de suas figuras maternas e de seu padrasto, Luciano Ibirocai, na formação de seu caráter, ressaltando os valores de respeito, humildade e amor que recebeu.

O alegretense também compartilha suas experiências em concursos de beleza e revela a alegria de representar sua cidade em âmbito nacional. Sua resposta sobre possíveis situações curiosas em concursos ressalta a irmandade entre os participantes, evidenciando que, apesar da competição, existe solidariedade nos bastidores desses eventos.

Ao abordar sua rotina de cuidados com o corpo, Matteus destaca a importância de treinos regulares, musculação e acompanhamento nutricional para manter-se em forma. Ele enfatiza que, mesmo com as dificuldades da pandemia em 2021, é crucial lembrar a importância do respeito mútuo e da solidariedade.

No encerramento da entrevista, Matteus deixa uma mensagem inspiradora para a comunidade alegretense, destacando a necessidade de tratar todos com igualdade e respeito, especialmente em tempos desafiadores.

O BBB24, apresentado por Tadeu Schmidt e com estreia marcada para 8 de janeiro, agora tem um representante de Alegrete que promete cativar o público com sua autenticidade, determinação e compromisso com a comunidade. Matteus Amaral Vargas, o alegretense que carrega consigo as tradições do campo e o orgulho de sua cidade, certamente será acompanhado de perto por seus conterrâneos durante sua jornada no programa.