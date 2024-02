Aplicativos de mobilidade urbana crescem 25% nos últimos três meses em Alegrete

Em virtude dessa entrada no mercado de trabalho, diversos motoristas fizeram cadastros nas empresas e esse contingente de condutores aumentou muito, provocando um crescimento de 25% nos últimos três meses, novembro, dezembro e janeiro.

Pit bulls atormentam moradores em bairro da cidade

Em Alegrete, o número de cadastrados nos aplicativos de mobilidade urbana no primeiro semestre de 2023 atingiu a marca 520 condutores. A partir de julho, esse contingente aumentou ainda mais e está beirando 833 motoristas cadastrados nas mais de quatro empresas responsáveis pelos serviços no Município. Agora, com a abertura de mais uma empresa no setor, esse número deve ultrapassar os 1000 motoristas que trabalham com mobilidade urbana no Município.

Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em Alegrete

A reportagem do PAT, entrevistou um motorista que está trabalhando há 2 anos em uma das empresas de mobilidade urbana de Alegrete. Segundo ele, o trabalho é vantajoso, pois você é responsável por seus horários e compromissos, “estou muito feliz, ligo o aplicativo e corro por volta de 12 horas ao dia, faço um valor muito além dos trabalhos convencionais”, disse o servidor.