Arquibancadas começam a ser montadas nesta quinta-feira

Os dispositivos metálicos serão destinados as festividades que acontecerão neste mês de setembro como; chegada do Fogo Simbólico, Desfile Cívico, Desfile Temático e Desfile dos Festejos Farroupilha no dia 20.

O primeiro evento no qual será empregada a estrutura, acontecerá na sexta-feira, 1º setembro, quando ocorre a Chegada do Fogo Simbólico, às 11h. O período de duração que as arquibancadas ficarão montadas perdurará até o dia 21 desse mês, pois, já no dia 22 ocorre a desmontagem da estrutura.

A Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilha será responsável por otimizar a montagem das arquibancadas na Praça Getúlio Vargas. Segundo o Diretor de Cultura, Rodrigo Guterres, a estrutura tem capacidade para comportar até 1.500 pessoas. “Nossa ideia é proporcionar as melhores condições de conforto para todos que irão prestigiar os eventos, disse Guterres.

Segundo apurou a reportagem, não serão disponibilizados banheiros químicos nas imediações das arquibancadas. Rodrigo Guterres, destacou que o público terá o banheiro da Praça Central à disposição.