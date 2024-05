Movimento por presentes para as mães melhorou no comércio de Alegrete

Share on Email

Muitos que estavam circulando estavam a procura de presentes às mães, cujo Dia se comemora neste domingo. Essa é a segunda data que mais rende ao comércio, depois do Natal. Só que devido a calamidade que atravessa o RS, o movimento só melhorou no comércio local no dia 10.

Confecções, calçados e perfumes, como sempre, estão entra as alternativas mais procuradas como presente àquela que a maioria diz que realmente merece presente, por tudo que representa na vida dos filhos.

Geane Estigarribia, do bairro Vila Nova, é um das que aproveitaram a vinda ao Centro e comprou presente para mãe, avó e a ela mesma. Este ano optou por calçados.

Outra que ja garantiu o presenta à mãe é a jovem Isabele Barbosa que, muito feliz, disse que vai dar um casaco e uma pantufa à sua mãe. Eles que moram no bairro Santos Dumont aproveitaram a tarde da sexta- feira para fazer as compras para o domingo especial.

Neste sábado, as lojas abrem até às 17h e quem ainda comprou o presente ainda terá tempo para escolher o que, com certeza, fará a alegria daquela que é o amor mais puro e verdadeiro.