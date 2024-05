Sem acesso a UTIs da região central e capital, aumenta procura pelo serviço da Neonatal de Alegrete

Share on Email

A Dr Marilene Campagnolo, chefe da UTI Neo Natal da Santa Casa de Alegrete, explica que nas últimas semanas aumentou a demanda de partos de gestantes de outras cidades da região, assim como de bebês com prematuridade extrema. – Estamos com a nossa UTI NEO lotada com prematuros de 500, 665 gramas o que é uma situação preocupante diante das necessidade de cuidados extremos, pondera a Pediatra.

A médica lembra que esta situação expõe ao que eles mais solicitam sobre a necessidade de fazer pré-natal para manter a saúde dos bebês e a da mãe gestante. Dra Marilene lembrou que o estresse de gestantes em áreas duramente afetadas pelas chuvas pode ter contribuído para para partos prematuros.

Dentre as cidades que a Santa Casa de Alegrete acolhe pacientes neste momento de calamidade estão Jaguari, Itaqui e Santiago.