Arrombador é preso em flagrante com produtos furtados em loja do Centro

O chamado partiu do gerente de um estabelecimento comercial, que informou que o alarme do local havia sido acionado, indicando possível movimentação no interior da loja.

Os policiais deslocaram-se para o endereço informado, onde constataram a presença de um indivíduo de 33 anos, que estava próximo a uma porta arrombada.

Ele teria utilizado uma barra de ferro para violar a entrada do estabelecimento. Com o acusado, foram encontrados diversos objetos, incluindo um televisor marca LG de 43 polegadas, uma esmerilhadeira da marca Vonder, outra esmerilhadeira da marca Skill, uma furadeira Bosch, três carregadores de celular e 51 chips de celular.

O gerente do estabelecimento compareceu na loja e acompanhou a ação da Brigada Militar. Após a realização das devidas diligências, todas as partes envolvidas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia (DP).

Na DP, a Delegada de Plantão determinou a autuação em flagrante do indivíduo, que foi identificado como sendo o responsável pelo arrombamento.