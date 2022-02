Arte contra a barbárie – Coletivo Multicultural promove ciclo de cinema sobre Nazismo.

Share on Email

A partir do dia 22/02 o Coletivo Multicultural abrirá as portas do seu Cine Pocket.

E o objetivo é nobre, combater ideias fascistas e nazistas através da arte. Serão 4 filmes com temática sobre a segunda guerra. A proposta é incentivar o debate sobre as atuais declarações de jornalistas, youtubers e comunicadores que manifestaram opiniões favoráveis ao Nazismo.



O ponto de cultura, inclusive, postou um manifesto de alerta sobre a questão:



O Coletivo Multicultural repudia as declarações do ex-apresentador do Flow Podcast, Monark,do deputado federal Kim Kataguiri e do comentarista da Jovem PAN Adrilles, que demonstram claramente uma defesa da existência de um partido nazista, para abrigar aqueles que acatam essa ideologia.

Lembrando que tal partido, uma vez existindo, abrigaria por exemplo, os diversos grupos neonazistas que, no Brasil, assassinam negros, homossexuais, povos originários etc, assim como aqueles que espancaram até a morte o congolês Moïse. Não se pode deixar impune atos como esses, que visam a exaltar aquilo que de pior se produziu no século XX.

Acreditamos que se deve combater também com a educação do povo para não se deixar levar por declarações como essas, muito menos pelos falsos argumentos para sua defesa, como é o caso do argumento mais usado – um revisionismo histórico tacanho – que tenta igualar nazismo e comunismo, e tem gerado inclusive projetos de lei como o de Maceió, que faz essa aproximação.

Não demos nem um passo atrás na defesa do que é bom e justo!



As exibições ocorrerão de terça a sexta, na sede da instituição.



CICLO DE CINEMA SOBRE NAZISMO



De terça a sexta – 19h

…..

22/02 – A Infância de Ivan

Direção: Andrei Tarkovski

1962 – 1h35

…..

23/02 – Vá e veja

Direção: Elem Klimov

1985 – 2h23

….

24/02 – O Grande Ditador

Direção: Charlie Chaplin

1940 – 2h05

….

25/02 – O Pássaro Pintado

Direção: Václav Marhoul

2021 – 2h49

….

Local: Coletivo Multicultural (Maximino Marinho, 270)

Valor: 10 reais – Inclui entrada, pipoca e refri.



Apenas 10 lugares – Reservas pelo e-mail: coletivomulticultural@gmail.com ou wats: 55 999230571



O Coletivo Multicultural é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas da Cultura, Educação e Ação Social no município de Alegrete. Mantém em funcionamento a sua sede devido ao apoio das seguintes empresas e pessoas:

Óptica Pampa, CAAL Centro Comercial, 23 Pub Bar, CAAL, Casa Rezende, Izolan Calçados, Master Sonorizações, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Preta Mulazzani, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar de Lima Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Paula Patrícia Moura, Fernanda Broll Carvalho, Newton Santos, Aliriane Almeida, Rosane Grisa, Luiz Felipe Schervenski, Fernando Correa de Miranda, Fani Tess, Paula Quilião, Silvio Souza e Jader Mayer da Silva.

O Coletivo esta localizado na rua Maximino Marinho, 270. Bairro: Emílio Zuneda. Alegrete / RS