Névoa e forte cheiro de fumaça em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Fumaça de incêndio na Argentina encobre o céu em Alegrete e outras cidades no Rio Grande do Sul.



Provocado pela seca, fogo em vegetação se intensificou nos últimos dias em município da província de Corrientes e chegou em São Borja.

Conforme a MetSul, estima-se que mais de 800 mil hectares tenham sido afetados nos mais de 50 dias de incêndios na província de Corrientes.

Em Santo Tomé, um foco com “redemoinhos de fogo” surpreendeu vários campos produtivos na quarta-feira, afetando pastagens e florestas.



Bombeiros gaúchos são enviados para ajudar a combater o fogo.



Neste domingo (20), bombeiros do Rio Grande do Sul foram enviados a Santo Tomé para ajudar a combater o fogo. Foi deslocada uma equipe com 16 homens, três caminhões auto bomba tanque e cinco picapes.

Em São Borja, um grande sinistro também foi registrado neste dia.

Em contato com os Bombeiros de Alegrete, não há registros de focos de incêndio no município. Portanto, o forte odor de queimadas e a fumaça que encobriu a cidade é resultado dos sinistros na Argentina e, em São Borja.