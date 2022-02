Uma menina de três meses de idade foi salva por policiais após se engasgar durante o banho, na noite de sábado (19), em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar (BM), os pais da criança se dirigiram às pressas ao quartel do 26º Batalhão de Polícia Militar pedindo socorro, como mostram imagens divulgadas pela corporação.

De acordo com a BM, os pais da criança tentaram socorrê-la, sem sucesso. Foi então que se encaminharam para o posto policial, localizado na Av. Flores da Cunha, a principal da cidade.

A desobstrução das vias aéreas da menina foi efetuada pelo soldado Carlos Ribeiro, que contou com o apoio de colegas da BM e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Em poucos instantes, a criança recuperou os sinais vitais.

“Já tinha conhecimento da manobra utilizada, tendo em vista que, em outra ocorrência, já havia realizado-a para auxiliar no socorro de outra criança”, disse ao g1.

Logo após o resgate, os familiares de Isabella Machado receberam orientações do Corpo de Bombeiros. A criança foi encaminhada ao Hospital Padre Jeremias e já foi liberada, segundo a mãe, Letícia Machado, informou à BM.

“Os familiares ainda estavam muito nervosos e emocionados, principalmente a mãe da pequena Isabella, mas quando viu que sua filha estava bem, agradeceu a todos os envolvidos no auxílio prestado a eles. Foi gratificante ver a pequena Isabella, mesmo que ainda muito assustada, sorrir”, relatou o soldado.

O soldado realizou o procedimento conhecido como manobra de Heimlich, que consiste em apoiar o bebê sobre o braço com a cabeça mais abaixo do que o restante do corpo e dar tapas com a mão no meio das costas da criança, entre os ombros.

No caso de crianças maiores ou adultos, a manobra é realizada dando uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar o alimento ou corpo estranho.

