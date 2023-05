Artista pernambucano ministra oficina de cordel, embolada, repente e rap em Alegrete

Ao longo de toda a última semana, o Sesc Alegrete promoveu uma oficina de cordel, embolada, repente e rap no campus de Alegrete da Unipampa. A atividade foi a primeira ação do projeto Arte da Palavra Sesc na cidade neste ano, iniciativa que tem o objetivo de formar e divulgar escritores, além de buscar novas formas de produção e fruição literária.

Ao longo de cinco dias, a oficina foi conduzida pelo pernambucano Clécio Rimas, poeta popular e artista-educador com mais de 20 anos de trajetória na área cultural. A ação teve o apoio do Projeto de Extensão Leitura em Todos os Sentidos.

Dentre os conteúdos abordados, estiveram técnicas inéditas para a criação de repentes, declamação de cordéis, poética musical das emboladas e a relação dos gêneros brasileiros com o rap. A realização ocorreu em parceria com o projeto de extensão “Leitura em todos os sentidos”. A próxima ação do Arte da Palavra, em Alegrete, acontece em novembro: uma oficina de criação literária em contas com o escritor carioca Bráulio Tavares.

Fotos: Paulo Amaral