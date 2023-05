Procon de Alegrete marca presença no 2° Encontro de Defesa do Consumidor, promovendo direitos e proteção aos consumidores

Na oportunidade, foram abordadas temáticas relevantes para o enriquecimento dos Procons presentes no local, que contribuirão muito para o expediente dos órgãos diante de qualificação perante novas demandas que possam chegar durante os atendimentos.

O diretor do Procon, Geferson Maidana Cambraia, destaca que os maiores beneficiados serão os consumidores.

Rústica do Trabalhador reúne 174 atletas numa manhã fria de domingo em Alegrete

Abaixo, confira os temas abordados:

• Práticas de Fiscalização e Relações de Consumo; A Importância da padronização de Processos Administrativos;

• Governar pela dívida: o crédito na era dos algoritmos;

• Atendimento aos Consumidores Vulneráveis;

• Primeiro Socorros no ambiente de trabalho;

• Atuação do Inmetro na Proteção do Consumidor;

• Educação Consumerista Financeira e Fiscal, entre outros temas apresentados em roda de conversa.

Estavam presentes neste evento, o diretor do Procon Estadual, Rainer Grigolo, a presidente da Associação dos Procons Municipais, Márcia Moro, e o diretor do Dep.de Proteção, Ricardo Blatese, além de representantes da Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.