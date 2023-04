“Eu sou um gaúcho à moda antiga”, diz homem que foi a cavalo casar no cartório

Share on Email

Conforme o site Nova Pauta, o tradicionalista, devidamente pilchado, saiu do bairro Atalaia até o cartório, na região Central do Município, onde encontrou a então noiva, Tatiane Faccin (32 anos). Para oficializar o matrimônio, Cabeludo dispensou qualquer outro meio de transporte e seguiu a trotezito com um dos seus fiéis escudeiros – o cavalo.

Em 2014, ele também foi notícia, no Estado, por levar mais de 40 cães para Avenida em um Desfile de 20 de Setembro. A foto é a capa do seu perfil no Facebook.

Para o Nova Pauta, Cabeludo acrescentou que é um homem à moda antiga, e que também convidou os padrinhos para que o acompanhassem, porém, não quiseram, mas isso não o intimidou e realizou o trajeto sozinho. A data especial foi no dia em que ele estava completando 54 anos. O santiaguense é pai de uma menina, que também cultua a tradição e o relacionamento com, agora, esposa já perdura há mais de 9 anos.

A reportagem entrou em contato com o casal, porém, ainda não obteve retorno.

Fotos e informações Nova Pauta