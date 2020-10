Artista plástica, Bruna Rison, participa hoje do Festival Arte Salva com transmissão ao vivo pelo YouTube

A alegretense Bruna Rison está participando do Festival Arte Salva.

Neste sábado 31 de outubro acontece a terceira etapa do Festival Arte Salva com transmissão ao vivo pelo Youtube. O Festival iniciou no dia 17 de Outubro e encerra em 15 de Dezembro. O evento reuni 12 Artistas Plásticos e 5 Atrações Musicais.

Veja a apresentação da alegretense:

São realizados performances com batalhas de Arte e shows transmitidos ao vivo em plataforma multicanal. O Artista Plástico mais votado pelo público pintará o novo mural de Porto Alegre – um presente para a capital gaúcha.

A alegretense Bruna Rison, participa neste sábado, dia 31 às 20h de uma batalha de pintura com mais 3 artistas e banda ao vivo. Ao final da live ocorre a votação, por esse motivo, ela precisa da ajuda dos conterrâneos.

Cada artista escolheu uma instituição para ajudar, a alegretense fez a opção pela ONG Amoras de Alegrete ( ao final de cada batalha as telas serão leiloadas e o valor revertido para a ONG).

Lembrando que o artista vencedor ao final das batalhas fará um mural na Escola Estadual Fundamental Branca Diva Pereira de Souza em Porto Alegre.

Acredito que a arte nos faz ver com olhos empáticos o que antes era indiferente – disse Bruna Rison.

A batalha será transmitida on-line no YouTube nesse link:

https://www.youtube.com/festivalartesalva

E a votação aqui

https://www.festivalartesalva.com.br/poll/votacao-etapa-3/