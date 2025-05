Fortes chuvas interrompem o trânsito em ruas de Alegrete

Share on Email

Segundo dados da Guarda Municipal, as ruas Júlio de Castilhos, Bento Manoel (entre as ruas Barros Cassal e Júlio de Castilhos), a Avenida Alexandre Lisboa (próximo à Praça dos Patinhos) e o final da rua Demétrio Ribeiro estão com o trânsito interrompido.

As forças de segurança estão mobilizadas para restabelecer, o mais breve possível, a fluidez do tráfego nas áreas afetadas. O volume de chuva nas primeiras horas da manhã ultrapassou os 52 mm em Alegrete, e os ventos fortes contribuíram para os alagamentos e interrupções no trânsito.