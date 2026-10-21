Alegretenses integram exposição “Invictos”, que destaca histórias de superação do câncer

Dois moradores de Alegrete integram as exposições fotográficas “Invictos”, promovidas pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) nas unidades de Santa Maria e Uruguaiana. A iniciativa faz parte da programação do Novembro Azul e busca dar visibilidade às histórias de homens que passaram pelo diagnóstico e pelo tratamento do câncer, valorizando suas trajetórias e incentivando o cuidado com a saúde masculina.

Em Santa Maria, a mostra apresenta a história de Paulo de Tarso Pereira, de Alegrete, ao lado de Clóvis Gilberto Pippi, morador do município-sede. Já em Uruguaiana, o alegretense Assis Moraes Gonçalves participa da exposição ao lado de Homero da Silva Cabral, de São Gabriel, e Xisto da Rosa Dias, de Uruguaiana.

(Foto: Carol & Letícia Estúdio Fotográfico)

Por meio da fotografia, o projeto propõe um olhar para além da doença, destacando as experiências pessoais, os desafios do tratamento e a importância do apoio recebido durante o processo. A proposta é mostrar que, por trás de cada diagnóstico, existem histórias de vida que merecem ser conhecidas e compartilhadas.

A trajetória de Paulo de Tarso

Diagnosticado com câncer em agosto de 2025, Paulo de Tarso Pereira passou pela retirada do tumor em janeiro de 2026. Atualmente, realiza sessões mensais de quimioterapia e encontrou na Aapecan uma rede de acolhimento e suporte para enfrentar as diferentes etapas do tratamento.

(Foto: Henroma Business)

Ao falar sobre a experiência, Paulo destaca o papel da instituição na sua trajetória.

“A Aapecan é parte da cura, um apoio humanizado em diversas áreas e muita troca, que se tornou uma rede de proteção para a cura, um novo sentido de vida e novos conhecimentos. É uma grande oportunidade de ressignificar-se e sair melhor do que quando chegou ao câncer”, relata.

A participação de Paulo na exposição permite compartilhar sua experiência com outras pessoas e reforçar a importância de uma rede de apoio para quem enfrenta o câncer. Em Uruguaiana, a história de Assis Moraes Gonçalves também passa a integrar esse conjunto de relatos, ampliando a presença de moradores de Alegrete na iniciativa.

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Fotografia, acolhimento e conscientização

As imagens foram produzidas por profissionais parceiros das unidades da Aapecan. Em Santa Maria, o trabalho é assinado pela Henroma Business. Em Uruguaiana, a produção ficou a cargo do Carol & Letícia Estúdio Fotográfico.

As exposições contam com o apoio de parceiros locais, têm entrada gratuita e são abertas à comunidade.

Além da “Invictos”, a programação da instituição inclui a exposição “Decididas”, vinculada às ações do Outubro Rosa, que apresenta histórias de mulheres que enfrentaram o câncer de mama.

As iniciativas buscam aproximar a comunidade das experiências vividas por pacientes oncológicos, contribuindo para reduzir preconceitos, ampliar o conhecimento sobre a doença e valorizar a importância do acolhimento durante o tratamento.

Novembro Azul alerta para a saúde do homem

A campanha Novembro Azul chama a atenção para a saúde masculina, com incentivo ao autocuidado, às consultas médicas e à busca por orientação profissional. Entre os temas abordados está o câncer de próstata, uma das principais preocupações relacionadas à saúde dos homens.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano no triênio 2026–2028.

Durante os meses de outubro e novembro, as unidades da Aapecan também realizam atividades de conscientização, incluindo palestras, rodas de conversa e ações informativas. O objetivo é ampliar o acesso à informação e fortalecer as redes de apoio às pessoas que convivem com o câncer.

Ao reunir histórias de homens que passaram pelo diagnóstico e pelo tratamento, a exposição “Invictos” reforça que cada trajetória é singular e que informação, acompanhamento profissional e apoio são elementos importantes ao longo dessa caminhada.

Onde visitar as exposições

Santa Maria

Shopping Praça Nova: de 7 de outubro a 30 de novembro.

Royal Plaza Shopping: de 16 de outubro a 8 de novembro.

Uruguaiana

Sesc Uruguaiana: de 19 a 30 de outubro.

Biblioteca Municipal de Uruguaiana: de 3 a 13 de novembro.

Prefeitura de Uruguaiana: de 16 a 27 de novembro.

A visitação é gratuita e aberta ao público.