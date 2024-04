As castrações encaminhadas pela OPAA ajudam controlar população de cães em Alegrete

Share on Email

O problema de animais de rua, em Alegrete, passa pelo controle populacional que depende de castrações em cães ou gatos. Para ajudar pessoas com menos condições a ONG OPPA mantém dois programas de castrações. Um está ativo em 2024.

A veterinária Dileusa Alves informa que existem dois programas na OPAA. Uma é de baixo custo para quem ganha até dois salários mínimos e pode fazer em clínicas da cidade. E para isso, o interessado tem que se inscrever da ONG pelo fone (55) 99410567.

Para os que não tem condições de pagar o procedimento existe a castração nos bairros, num contrato da Prefeitura com o castramóvel que esse ano ainda não foi retomada. Ela diz que veio uma emenda de 280 mil para custear essas castrações e outros serviços oferecidos pela ONG. Esse trabalho de ida aos bairros, quando estava ativo era acertado, com antecedência, com os presidente dos bairros, esclarece Dileusa. Nesta modalidade foram castrados mais de 700 animais em Alegrete.