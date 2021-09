As curiosidades por trás da série “La Casa de Papel”

As séries, assim como as novelas, se tornam um hobby quando são boas. Seus personagens quase se tornam reais, pois passam tanto tempo no ar, que acabam por fazer parte da rotina dos espectadores. Quem nunca sentiu aquela ansiedade para o lançamento do próximo episódio ou temporada? Ou aquele sentimento de “o que eu vou fazer agora” quando a série termina? Episódio após episódio

, temporada após temporada, a série conquista e torna-se quase indispensável no dia a dia dos fãs.

Assim como “Gossip Girl”, “Friends’’, “Grey’s Anamoty” e “The Walking Dead”, a série “La Casa de Papel” conquistou muitos corações e fãs no decorrer da história. Nessa última temporada os telespectadores voltaram a acompanhar a missão no Banco da Espanha. Lisboa é resgatado pelo grupo de assaltantes, porém estão em um momento de luto, pela morte de Nairóbi. Tenso, não é mesmo? Confira abaixo as curiosidades sobre essa série.

1- A série não é um “Original Netflix”

Álex Pina criou La Casa de Papel para o canal espanhol “Antena 3”, estreando em maio de 2017. A Netflix conseguiu os direitos de exibição, porém os episódios foram reeditados e começaram a ser exibidos na telinha em dezembro de 2018. O roteiro verdadeiro, que tinha capítulos com 1 hora cada, passou a ter mais episódios com 50 minutos cada.

2- A Espanha não gostou muito da série

A série fez muito sucesso no Brasil, na Argentina e na França, o que fez com que a série chegasse no topo do ranking da TV Time, onde permaneceu por 5 semanas, como a série mais maratonada. Porém na Espanha a audiência foi boa, mas não teve uma audiência excelente.

3- A música cantada pelos ladrões é símbolo de resistência italiana

Isso mesmo, “Bella Ciao” foi composta no século 19 por camponesas do norte da Itália. Elas cantavam essa música durante o trabalho de colheita contra a opressão dos patrões. Durante a Primeira Guerra Mundial a música foi reescrita e cantada pelo povo, como manifestação contra o governo fascista do ditador Benito Mussolini. Em último, antes da série, a música também foi cantada pelos esquerdistas após vencerem a eleição na Grécia. .

4- Tóquio X Mathilda

Natalie Portman interpretou Mathilda, em 1994, no filme “O Profissional”, onde conta a história de uma garota que se torna protegida de um assassino profissional e que deseja vingança pela morte da família. A atriz que interpreta Tóquio, Úrsula Corberó, brincou com a semelhança do visual entre os dois papéis no Instagram.

5- A Casa da Moeda mistura três grandes edifícios

Na série, o local corresponde à Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, lugar responsável pela emissão de dinheiro na Espanha. Porém a casa da Moeda fictícia tem a fachada do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) e o galpão onde é fabricado o dinheiro é baseado nas prensas do jornal ABC, localizado em Madri.

6- A doença do personagem Berlim não existe

A doença que faz parte do personagem Berlim, miopatia de Helmer, não existe na vida real. Porém diante do exposto no decorrer dos episódios até agora, Berlim parece sofrer de uma doença chamada miopatia mitocondrial, um distúrbio genético caracterizado pela que perda progressiva da força muscular.

7- Alguns personagens tiveram seu nome trocado

O que mais chama atenção na série são os nomes de cidade que cada personagem recebeu. Na versão original, Oslo, Nairóbi e Moscou se chamavam, respectivamente, Valência, Chernobyl e Camarões, mas não se engane os nomes não sumiram, eles viraram os códigos para os planos da equipe.

Por: Geovanna Valério Lipa