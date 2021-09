7 tecnologias que vão existir em um futuro (um pouco) distante

É comum imaginarmos como será a vida no futuro; o que seguirá existindo e quais as possíveis invenções. O segundo filme da franquia De Volta Para o Futuro, de 1989, mostra os personagens principais viajando no tempo até o ano de 2015. A realidade mostrada no longa é um pouco diferente da que vivemos hoje em dia: carros e skates voadores, jaquetas autoajustáveis e robôs que passeiam com cachorros são algumas das coisas que o filme traz. A maioria das coisas que os criadores de “De Volta Para o Futuro 2” imaginaram não existem hoje. Porém, com o avanço das tecnologias atualmente, muitos cientistas conseguem prever sete tecnologias que serão reais no futuro.

REALIDADE VIRTUAL – ela já é uma realidade através dos dispositivos VR. Porém, no futuro, as pessoas poderão se encontrar com outas através dessa tecnologia, que será alimentada pelo nosso cérebro. Mais ou menos como é mostrado no filme Matrix.

NÉVOA ÚTIL – seria um “enxame” de nanobots (robôs minúsculos, duzentas vezes menor que um glóbulo vermelho, por exemplo) capazes de assumir os traços de quaisquer objetos e mudar a sua forma. Em um futuro muito distante, eles seriam capazes de criar um mundo novo ao redor de alguém.

ENERGIA SOLAR DO ESPAÇO – os recursos energéticos do planeta não são infinitos e os cientistas vêm tentando descobrir alternativas para que não falte no futuro, mas nenhuma parece ser suficiente. Uma ideia que é debatida desde os anos 1970 é de obter energia solar diretamente do espaço. Para que isso acontecesse, seriam enviados satélites movidos a energia solar que funcionariam como receptores e depois transfeririam essa energia para a Terra.

UPLOAD DA MENTE – a transferência da existência humana para o mundo digital talvez seja possível na próxima virada de século. O Upload da Mente fará uma cópia meticulosa do cérebro biológico – incluindo peculiaridades da personalidade – e passará para robôs. Seria o fim da frase “a única certeza da vida é a morte”.

TRADUTOR UNIVERSAL – a comunicação é um dos principais pilares para o convívio em sociedade. E a diferença de línguas pode ser vista como uma barreira para muitos. Porém, segundo o jornal The Economist, no futuro, óculos específicos auxiliarão no momento do diálogo: conforme a pessoa for falando, traduções simultâneas aparecerão diante dos seus olhos.

MONTADOR MOLECULAR – máquinas serão capazes de organizar átomos e moléculas, de acordo com o cientista Eric Drexler. Elas poderão montar qualquer coisa seguindo apenas informações que lhe forem passadas.

MANIPULAÇÃO CLIMÁTICA – o aquecimento global é uma realidade. E como uma proposta para resolver esses problemas climáticos, a geoengenharia sugere que seja construído um montador molecular em uma escala que afetaria todo o planeta. No entanto, as consequências

de manipular o clima podem ser enormes, como a criação de desertos em novas áreas terrestres.

Por: Martina Santos